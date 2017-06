Gabriel mahnt Verhandlungen in Katar-Krise an

Europa unterstütze den Emir von Kuwait, der versuche, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen, sagte er nach einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Mohammad Jawad Zarif am Dienstag in Berlin.

Jeder müsse ein Interesse daran haben, die Spannungen am Golf nicht zu verschärfen, sondern zur Entspannung beizutragen. Dafür sei aber Flexibilität auf beiden Seiten nötig.

Auch Zarif drang auf mehr Dialog unter den Staaten der Golfregion. “Differenzen können nicht durch Druck, Sanktionen und Blockaden beseitigt werden”, mahnte er. “Man sucht sich seine Nachbarn nicht aus, sie sind eine geografische Tatsache, die wir nicht verändern können.”

Blockade gegen Katar

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrain und Ägypten haben eine Blockade gegen Katar verhängt. Sie werfen Katar vor, Extremisten zu unterstützen, und fordern eine Einstellung dieser Hilfe, die Schließung des Fernsehsenders Al-Jazeera, die Reduzierung der Zusammenarbeit mit Iran – dem wichtigsten Rivalen Saudi-Arabiens in der Region – und die Schließung des türkischen Militärstützpunkts in dem Land. Katar lehnt diese Forderungen ab und hat gerade erst weitere türkische Soldaten ins Land gelassen. Die Regierung in Doha betrachtet das Vorgehen der vier Staaten als Vergeltung dafür, dass Katar die Aufrechterhaltung autoritärer Erbmonarchien und Militärherrscher nicht mittrage.