Gabriel erinnert USA an ihre grundlegenden Werte

Sigmar Gabriel reicht Trump "ausgestreckte Hand" - © APA (Archiv/AFP)

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die USA bei seinem Besuch in Washington ausdrücklich an grundlegende Werte ihrer Staatsgründung wie Freiheit und Gleichheit erinnert. Bei einem Besuch in der Bibliothek des Kongresses las Gabriel am Donnerstag demonstrativ aus einer deutschen Übersetzung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor.