Gabi Fleisch am Freitag in Nenzing

„SitzFleisch“ nennt sich das neueste Programm der Götzner Kabarettistin Gabi Fleisch, das am Freitag, 20. April, um 20 Uhr im Nenzinger Ramschwagsaal zu sehen ist.

„Was sitzen wir doch auf unserm Hintern … im Wartezimmer, beim Friseur, am Telefon, auf dem Rad, in der Kirche, am Stammtisch.“ Für Gabi Fleisch Zeit, sich höchst vergnüglich dem Sitzfleisch zu widmen. Zusammen mit den Musikern Johannes Bär (HMBC), Simon Gmeiner und Lucas Oberer lässt sie es so richtig krachen. Karten sind im Vorverkauf in allen Ländle-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich.