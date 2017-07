Gab&Gal mit neuem Album: Ein Reisetagebuch wird zum Grundstein der Songtexte

In Island begann die 40-tägige Reise des Dornbirner Musikers Gabriel Hehle, Sänger und Gitarrist von “gab&gal”. Danach führte ihn sein Weg quer durch Europa. Immer dabei: sein Reisetagebuch. Darin schrieb Hehle über seine Erfahrungen, seine Abenteuer und seine Sehnsüchte. Wieder in Vorarlberg angekommen stand für ihn fest: die Tagebucheinträge sollen die Grundlage für die Liedtexte des neuen Albums seiner Band werden.

Ein Rückzugsort

Nachdem die Rohversion der Songtexte stand, verbrachte die Band eine Woche in einer Hütte in Damüls. “Dort haben wir dann an den Demos für das neue Album gearbeitet”, erzählt Hehle. “Eine lustige Zeit, in der wir gemeinsam sehr viel erlebt haben.” Neben dem Spaß, kam auch die Produktivität nicht zu kurz. Nach der Hüttenwoche ging es in die Produktion des Albums und die erste Singleauskoppelung daraus.

“Revenge of the Pope”

Diese trägt den Namen “Revenge of the Pope”. Auch der Text dazu ist auf der Hehles Reise entstanden. “Ich habe eine Nacht in Berlin verbracht. Der Text erzählt von jener Nacht in der deutschen Hauptstadt”, erzählt der Sänger. Auch ein Video dazu haben die jungen Musiker bereits gedreht und vor Kurzem veröffentlicht. “Wir haben uns einen Tag das Alte Hallenbad in Feldkirch gemietet und dann das Video abgedreht”, berichtet Hehle. “Es hat alles super geklappt und wir freuen uns, dass das Video so gut ankommt”.

Musik als Fluchtweg

Für den Dornbirner ist Musik eine Art Fluchtweg. “Hier kann ich verarbeiten, was ich nicht aussprechen kann.” Der Zufall war es, der Hehle mit seinen Bandkollegen zusammenbrachte. Obwohl zwei Bandmitglieder in Wien studieren schaffen es die Jungmusiker regelmäßg zu Proben und immer wieder an neuen Songs zu arbeiten. “Neue Lieder aufzunehmen macht uns zwar großen Spaß, aber auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu begeistern, ist mit keinem anderen Gefühl vergleichbar”, erzählt Hehle.

“gab&gal” live:

-18. August: Marktplatz (Dornbirn)

-26. August: Hafenfest (Bregenz)

-22. Dezember: Album-Release