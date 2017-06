G. Melzer und Ofner in Wimbledon-Quali weiter, J. Melzer out

Jürgen Melzer muss bereits wieder die Heimreise antreten - © APA (AFP)

Der Steirer Sebastian Ofner und der Niederösterreicher Gerald Melzer stehen in der zweiten Qualifikationsrunde des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. Der 21-jährige Ofner setzte sich am Montag in seinem Auftaktspiel gegen den 23-jährigen Belgier Kimmer Coppejans 7:6(4),3:6,10:8 durch, Melzer besiegte den Argentinier Federico Coria 6:3,6:0. Sein Bruder Jürgen Melzer schied hingegen aus.