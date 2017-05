G-7-Staatschef trafen Vertreter afrikanischer Staaten

Zweiter Tag beim G-7-Treffen - © APA (AFP)

Der Gipfel der sieben großen Industrienationen (G-7) in Italien ist am Samstag mit einem Treffen mit afrikanischen Staaten fortgesetzt worden. Am letzten Tag kamen die Staats- und Regierungschefs mit Vertretern aus Äthiopien, Kenia, Niger, Nigeria, Tunesien und Guinea zusammen, um über die Flüchtlingskrise und Hungersnöte in Afrika zu sprechen.