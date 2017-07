G-20-Krawalle: 49 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten

Auch der Polizei werden Übergriffe vorgeworfen - © APA (AFP)

Mehr als zwei Wochen nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um den G-20-Gipfel in Deutschland ist die Zahl der Ermittlungen gegen Polizisten gestiegen. Am Dienstagnachmittag gab es beim Dezernat Interne Ermittlungen 49 Verfahren, wie eine Sprecherin der Hamburger Innenbehörde am Mittwoch sagte. Zuletzt waren 35 Verfahren bekannt.