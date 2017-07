Trump steht bei Gipfel im Mittelpunkt - © APA (AFP)

Der G-20-Gipfel der großen Industrieländer und aufstrebenden Wirtschaftsnationen beginnt am Freitag in Hamburg. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt die zahlreichen Staats- und Regierungschefs sowie die Führung der Europäischen Union in der Hamburger Messe. Auf dem Treffen geht es um die Krisen der Welt, um den Terrorismus sowie die Klima- und Handelspolitik.