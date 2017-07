G-20: Eskalation bei Demonstrationen in Hamburg

Das erste G-20-Gipfeltreffen in Deutschland wird von etwa 19.000 Polizisten geschützt. Seit 6.00 Uhr bis Samstagnachmittag 17.00 Uhr gilt in Teilen der Innenstadt ein Versammlungsverbot. Dann etwa endet das G-20-Treffen.

Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Mehrere Kollegen wurden bei den gestrigen Krawallen durch Zwillengeschosse verletzt. #G20HAM17 pic.twitter.com/f8dbK3ubtV — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

Behind the scenes with our photographer: Ahead of the #G20-heads of states and government "retreat" on fighting international terrorism. pic.twitter.com/gCTGjjBw7p — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. Juli 2017

rüstet die Polizei auf. Es seien aus anderen Bundesländern weitere Hundertschaften auf dem Weg in die Hansestadt, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote am Freitag. Die Verstärkung werde im Lauf des Tages eintreffen. Nach Angaben der Berliner Polizei sind allein zwei Hundertschaften aus der Hauptstadt unterwegs.



Die First Lady werde in das Partnerprogramm einsteigen, sobald sie die Freigabe habe. Die Präsidentin-Gattin freue sich sehr auf die Aktivitäten gemeinsam mit den Gattinnen und Gatten der anderen Gipfelteilnehmer.



Die 47-Jährige verpasste zunächst einen Klassiker für Hamburg, eine Schiffsrundfahrt durch den Hafen. Nach einem Mittagessen sollte es einen Besuch im Deutschen Klima-Rechenzentrum geben. Der Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Professor Joachim Sauer, hat die Stationen ausgesucht.

Demonstranten hindern Melania Trump an Verlassen des Quartiers



Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump ist von Demonstranten an der Teilnahme am Partnerprogramm des G-20-Gipfels gehindert worden. "Wir haben von der Polizei bisher keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gästehauses", sagte eine Sprecherin von Melania Trump der Deutschen Presse-Agentur.



Von den Ausschreitungen des schwarzen Blocks kursieren auch schon erste Video-Aufnahmen im Netz.

An den Landungsbrücken setzten sich mehr als 1000 weiß und lila gekleidete Menschen in Bewegung. Viele skandierten: "Haut ab, haut ab." Die Polizei ging nach Augenzeugenberichten mit Schlagstöcken gegen Teilnehmer vor. Am Berliner Tor liefen mehr als 200 Teilnehmer los, es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei.

Nach Polizeiinformationen gab es in der Innenstadt Blockaden mehrerer Straßenkreuzungen. Die Demonstranten wurden aufgefordert, sich friedlich zu entfernen.

Hunderte Demonstranten versuchten, in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs vorzudringen, um den Ablauf des Gipfels zu stören. An verschiedenen Stellen der Stadt gingen Autos in Flammen auf, Demonstranten blockierten einen wichtigen Knotenpunkt im Hafen.

Die Proteste im Zuge des G-20-Gipfels sind am Freitag vollkommen eskaliert

Die deutsche Bundespolizei berichtete von einem Angriff auf ihr Revier im Stadtteil Altona der norddeutschen Stadt. Brandsätze seien geworfen worden, drei Streifenwagen wurden beschädigt. Im erweiterten Innenstadtbereich seien zudem diverse Barrikaden, Mülltonnen, Holzpaletten und Kraftfahrzeuge angezündet worden. Verkehrszeichen und Baumaterial wurden herausgerissen und zum Teil gestohlen. Durch Flaschenwürfe und Feuerwerkskörper seien weitere Polizisten verletzt worden.

Die gewaltbereiten G-20-Gegner griffen an zahlreichen verschiedenen Orten und auf verschiedene Ziele an. So seien Reifen eines Autos der kanadischen Delegation zerstochen worden. In Hamburg-Horn seien die Fensterscheiben der Polizeiwache eingeworfen worden, ebenso die Scheiben des Konsulats der Mongolei. Ein Polizeihubschrauber sei mit einer Leuchtrakete angegriffen worden, das Geschoß habe den Hubschrauber nur knapp verfehlt.

Mehrere Straßenkreuzungen blockiert

Nach Polizeiinformationen gab es in der Innenstadt Blockaden mehrerer Straßenkreuzungen. Die Demonstranten wurden aufgefordert, sich friedlich zu entfernen. In der Nähe des Hamburger Michels kesselte die Polizei eine Gruppe von rund 200 Demonstranten ein, die zur Gruppe “Block G-20 – Colour the red zone” gehören. Deren Ziel ist es, Zufahrtstraßen zum Gipfel zu blockieren und in die Sicherheitszone zu kommen. Die Gruppierung kündigte einen “massenhaften, öffentlich angekündigten Regelübertritt” an: “Unsere Aktionen sind ein gerechtfertigtes Mittel des massenhaften widerständigen Ungehorsams.”

An den Landungsbrücken setzten sich mehr als 1.000 weiß und lila gekleidete Menschen in Bewegung. Viele skandierten: “Haut ab, haut ab.” Die Polizei ging nach Augenzeugenberichten mit Schlagstöcken gegen Teilnehmer vor. Am Berliner Tor liefen mehr als 200 Teilnehmer los, es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Lage als “sehr dynamisch”. Polizeihubschrauber kreisten über der Stadt.

Nach Protesten von Demonstranten stauten sich am Hamburger Hafen Lastwagen. Am Morgen bereits war es zu einer kurzzeitigen Blockade von Bahngleisen gekommen. Etliche Züge verspäteten sich, die Polizei räumte die Gleise. Am frühen Morgen wurde auf dem Gelände eines Autohändlers ein Brand gelegt.

Melania Trump von den Blockaden betroffen

Auch die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump war von den Blockaden betroffen. Sie wurde von Demonstranten an der Teilnahme am Partnerprogramm des G-20-Gipfels gehindert. “Wir haben von der Polizei bisher keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gästehauses”, sagte eine Sprecherin von Melania Trump. Die First Lady werde in das Partnerprogramm einsteigen, sobald sie die Freigabe habe. Die Präsidentin-Gattin freue sich sehr auf die Aktivitäten gemeinsam mit den Gattinnen und Gatten der anderen Gipfelteilnehmer.

Die 47-Jährige verpasste zunächst einen Klassiker für Hamburg, eine Schiffsrundfahrt durch den Hafen. Nach einem Mittagessen sollte es einen Besuch im Deutschen Klima-Rechenzentrum geben. Der Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Professor Joachim Sauer, hat die Stationen ausgesucht.

Melania Trump ist nicht die einzige aus der US-Delegation, die Probleme mit den Demonstrationen bekamen. Auch Außenminister Rex Tillerson stellten sich 500 Vermummte in den Weg. Es war zunächst unklar, ob dies der Grund für die Absage eines eigentlich für den frühen Nachmittag geplanten Gespräches mit Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel war.

Nach der Krawallnacht vor Beginn des G-20-Gipfels in Hamburg gibt es nach Angaben der Polizei 111 verletzte Beamte (Stand: 8.00 Uhr). 29 Menschen seien festgenommen und 15 in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Es sei zu zahlreichen Sachbeschädigungen unter anderem an geparkten Autos, Geschäften und am Amtsgericht Altona gekommen.

Der deutsche Justizminister Heiko Maas verurteilte die gewaltsamen Proteste und verteidigte das Vorgehen der Behörden gegen Randalierer. “Diejenigen, die Straftaten begehen unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts, die gehören nicht auf die Straße, sondern die gehören vor ein Gericht”, sagte Maas am Freitag. Wichtig sei, dass Gewalttäter zur Rechenschaft gezogen werden. Nur dann könnten diejenigen, die friedlich demonstrieren wollen, dies auch tun.

Auch Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel verurteilte die gewaltsamen Krawalle. “Ich kann die Kritik an den G-20-Treffen gut verstehen und teile vieles davon”, sagte Gabriel der “Passauer Neuen Presse”. In demokratischen Ländern müsse es aber “möglich sein, dass sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt treffen, um miteinander zu reden”.

(APA/dpa/ag.)