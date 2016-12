Futsal-LM: Feldkirch vor HTL Rankweil die Besten

Hallenfußball auf sehr hohem Niveau bekamen die Zuschauer bei der LM Futsal der Oberstufen in Feldkirch zu sehen. Die Sporthalle Reichenfeld und die direkt daneben gelegene Sporthalle der HAK Feldkirch boten ideale Bedingungen für den schnellen und technisch anspruchsvollen Futsalsport. Die Veranstaltung wurde von Futsal Landesreferent Wolfgang Bauer gemeinsam mit einem Schülerteam rund um Michael Sparr, Alexander Entner, Mike Plattner und Luca Romagna ganz im Sinne der „Entrepreneurship Education“ an der HAK HAS Feldkirch organisiert.

Neben 10 Burschenteams nahmen heuer auch 6 Mädchenteams an der Landesmeisterschaft teil. Wie bereits in den beiden Vorjahren dominierte bei den Mädchen das Team des Sportgymnasiums Dornbirn nach Belieben und siegte zum dritten Mal in Folge souverän.

Auch bei den Burschen konnte das Team der HAK HAS Feldkirch einen lupenreinen Hattrick erzielen. Die Feldkircher konnten sich im Finale gegen die HTL Rankweil mit einem 5:1 Sieg klar durchsetzen.