Ein Fußgänger ist in Niedernsill in Salzburg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei Salzburg am Mittwochabend in einer Presseaussendung mit. Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich demnach am Mittwoch um 19:55 Uhr auf der B 168 in Niedernsill.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte ein 34-jähriger Mann sein Fahrzeug in Fahrtrichtung Mittersill, zeitgleich überquerte ein 82-jähriger Fußgänger die Bundesstraße. Der Fahrzeuglenker konnte eine Frontalkollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkomattest beim Lenker ergab 0,00 Promille. (APA)