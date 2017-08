Fußgänger in OÖ durch Blitzschlag getötet

Der 77-Jährige erlag seinen Verletzungen - © APA (dpa/Archiv)

Ein 77-Jähriger ist am Sonntagvormittag in Waldzell im Bezirk Ried im Innkreis durch einen Blitzschlag getötet worden. Der Mann konnte zunächst wiederbelebt werden, erlag aber am frühen Nachmittag im Krankenhaus Ried im Innkreis seinen Verletzungen. Pressesprecherin Ulrike Tschernuth bestätigte am Sonntag gegenüber der APA einen dementsprechenden Bericht des ORF OÖ.