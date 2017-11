Fußgänger in Graz überfahren: Fahrzeuglenker meldete sich

Nachdem er in der Nacht auf Samstag einen 76-jährigen Fußgänger in Graz überfahren und getötet haben soll, hat sich am Samstag der Unfalllenker bei der Polizei gemeldet. Der 29-jährige Grazer dürfte nach dem Unfall aus Verzweiflung davongefahren sein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wird er wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht angezeigt, ein Alkotest bei ihm verlief negativ.

Der 29-Jährige hatte den Fußgänger erfasst, als der Mann einen Schutzweg überqueren wollte. Der Autolenker gab an, dass er nach dem Unfall nach Kalsdorf gefahren sei und dort geparkt habe. Nachdem er einige Zeit im Auto sitzen geblieben sei, habe er gegen 3.00 Uhr ein Taxi gerufen und sich nach Hause bringen lassen.