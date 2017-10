Fußgänger in der Oststeiermark von Lkw überfahren

Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel - © APA

Ein 80-jähriger Fußgänger ist am Montag vor den Augen seines Bekannten von einem Lkw im oststeirischen Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld überfahren und getötet worden. Der Mann wollte bei zähem Verkehr zwischen den Fahrzeugen hindurch die Straße überqueren. In dem Moment fuhr jedoch der Lkw los. Der Lenker hatte den Pensionisten im toten Winkel nicht sehen können, so die Polizei.