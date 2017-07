Fußgänger im Innviertel von Auto erfasst und getötet

Tödlicher Verkehrsunfall in Oberösterreich - © APA

Ein 19-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Samstag in Franking (Bezirk Braunau) in Oberösterreich von einem Auto erfasst und getötet worden. Durch den Aufprall wurde er in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der junge Mann war dunkel gekleidet am Fahrbahnrand unterwegs. Der 18-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und musste betreut werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.