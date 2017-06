Fussenegger bleibt beim EC Bregenzerwald

Die ersten Einsätze in der zweiten österreichischen Liga bestritt Fussenegger für den Dornbirner Eishockeyclub. Bereits 2008 erkämpfte er sich mit diesem Team den ersten Meistertitel. Zwei Jahre später konnten sie diesen Erfolg wiederholen. Dornbirn stieg schließlich in die EBEL auf, bei der Premierensaison war Linksschütze ebenfalls ein fester Bestandteil des Kaders und absolvierte 52 Einsätze in der höchsten Spielklasse des Landes. 2013 erfolgte dann der Wechsel zum damaligen INL Meister Bregenzerwald. Für den ECB hat Fussenegger mittlerweile 164 Spiele bestritten und trägt seit zwei Jahren das „A“ auf der Brust. Zusätzlich holte sich der Verteidiger mit den Wäldern auch seinen dritten Titel in der zweiten Liga. 69 Assists und 10 Tore gehen auf das Konto des 28 Jährigen.

In der Kabine gilt Fussenegger als absoluter Führungsspieler, der immer seine volle Leistung für das Team auf dem Eis abruft. Auch ECB Obmann Guntram Schedler outet sich als Fan: „Jürgen ist ein Spieler mit Herz und einer der besten österreichischen Verteidiger der Liga. Er hat das was der Bregenzerwald verkörpert in sich, spielt es und wir sind glücklich, dass er bei uns ist.“