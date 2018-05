Fußballverband bestätigt kein Aufstiegsrecht für Bizau und Meiningen

In einer Stellungnahme vom Vorarlberger Fußballverband begründet das Präsidium die Gründe warum Bizau und Meiningen nicht in die Vorarlbergliga aufsteigen dürfen.

Das Präsidium des Vorarlberger Fußballverbandes hat in seiner Sitzung vom 15. 5. 2018 die Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für die Teilnahme an der Vorarlbergliga 2018/2019 der Vereine FC Langenegg, FC Bizau und SK Meiningen behandelt.

Dem FC Langenegg wird die Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an der Vorarlbergliga in der Saison 2018/2019 erteilt.

Begründet wurden diese Entscheidungen mit der Tatsache, dass vom Verein FC Langenegg bereits ein Gemeindebeschluss zur Vergrößerung des Spielfeldes vorliegt und diese Arbeiten spätestens im Sommer in Angriff genommen werden. Der Verein hat jedoch bis 15. 6. 2018 einen Ausweichplatz namhaft zu machen, der die „Mindestanforderungen für die Regionalliga“ erfüllt. Die Heimspiele sind dort, bis zur Fertigstellung der Sportanlage, zu absolvieren.

Der SK Meinigen bzw. die Gemeinde Meiningen hat in seinem Ansuchen lediglich eine Erweiterung in den nächsten Jahren in Aussicht gestellt. Dies war jedoch für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zu wenig stichhaltig.