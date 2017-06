Fußballturnier im Moos geht in die zweite Runde

Am Freitag, dem 30. Juni wird zugleich der Tag der Offenen Jugendarbeit gefeiert. Im Zuge dessen organisiert die Offene Jugendarbeit Götzis zum zweiten Mal in Kooperation mit den „Moosjugendlichen“ das Moosmatch. Bei den teilnehmenden Mannschaften sind neben einer Gruppe der Gemeinde Götzis und einem OJA Team Götzis auch eine Mannschaft der Flüchtlinge aus der Tennishalle im Mösle und eine Mannschaft der OJA Vorderland dabei. Fußball gespielt wird von 16 Uhr bis 20 Uhr. Die drei besten Mannschaften bekommen einen Preis. Während der Spiele stehen Getränke, frisches Obst und Verpflegung zur Verfügung. Es werden Schattenzelte und Liegestühle aufgestellt und wie im vergangenen Jahr ein Wasserbad für Abkühlung sorgen. Alle Spiele auf dem Platz können bespielt werden, also auch das Volleyballfeld, die Slakelinen, Korbball und die Trainstation. Auch die Mooshütte ist offen. Das Organisationsteam der OJA Götzis freut sich auf eine rege Teilnahme und faire Spiele.

Termin:

Freitag, 30. Juni beim Sportplatz im Moos