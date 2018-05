Fußballturnier der Jungkicker begeisterte

Bludenz (dk). An Christi Himmelfahrt fand der 31. Vorarlberg-Netz-Bezirksschulcup in der Sparkassen Sportarena in Bludenz statt. Ein besonderer Dank gebührt dabei der VKW/Illwerke Gruppe für die großartige Unterstützung.

Der Wettergott meinte es gut mit dem Veranstalter, so gab es den ganzen Tag super Fußballwetter.

Selbst die kurze feuchte Phase zu Mittag war für die jungen Sportler kein Problem. 250 Kinder in 25 Mannschaften zeigten den ganzen Tag über, dass der Fußballsport, egal welcher Herkunft die Spieler sind, verbindet.

Der Veranstalter durfte auch zahlreiche Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Lehrer, begrüßen.

Dabei zeigten die Mädchen und Burschen begeisternden Fußball, die Fairness stand immer an erster Stelle.

Es wurde um jeden Meter Rasen gekämpft und jedes Tor wurde von Fans und Spielern bejubelt, die Stimmung in der Sparkassen Sport Arena kochte.

Die Spiele waren teils an Spannung nicht zu überbieten, dennoch war an diesem Tag jeder, der auf dem Platz stand, Sieger und hat so zu einem großartigen Fußballfest beigetragen.

Dank an alle Beteiligten

Die Siegerehrungen wurden von Nachwuchsleiter Mario Schlögl, Landtagsabgeordneten Jogi Weixlbaumer und Vereins- und Kulturstadtrat Christoph Thoma vorgenommen, es wurde jedem Kind eine Medaille überreicht. Für die Podestplätze gab es zusätzlich Pokale für das Klassenzimmer. Auch ein Dankeschön an den Kampfmannschaftstrainer Bernd Langebner, der am Nachmittag den Jungkickern auf die Beine schaute und auch die Siegerehrungen moderierte.

Ein großer Dank geht auch an die SchulleiterInnen, die uns immer tatkräftig bei der Vorbereitung des Vorarlberg-Netz-Bezirksschulcups unterstützen.

Auch für den kulinarischen Genuss wurde durch unser Wirtschaftsteam bestens gesorgt, dafür ein herzliches Dankeschön.

Auch ein riesiger Dank an Wolfgang Leitner und dem gesamten AGM-Team für die großartige Unterstützung.

Für den reibungslosen Ablauf des Turniers sorgte die Turnierleitung unter Timon Langebner und Achim Zaminer.

Auf dem Platz für Ordnung sorgten unsere Vereinsschiedsrichter, auch hierfür ein Dankeschön.

Ein großes Dankeschön geht an die Sportler die alles dafür getan haben das der 31. Vorarlberg-Netz-Bezirksschulcup für alle ein unvergessliches Erlebnis wurde und sich alle schon auf nächstes Jahr freuen.