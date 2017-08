Fußballstar Digne half Opfern der Barcelona-Anschläge

Der 24-Jährige habe unter anderem Handtücher und Wasserflaschen mitgenommen und einigen der mehr als 120 Verletzten Erste Hilfe geleistet, hieß es. Die Sportzeitung “Mundo Deportivo” versuchte eine Stellungnahme des Spielers bekommen – ohne Erfolg. “Der Franzose will nicht darüber sprechen. Er fühlt sich nicht als Held, nur weil er wie andere Passanten blutende Beine und Arme geschient hat.”

Auf Instagram postete Digne nur ein Bild des Catalunya-Platzes und zwei Emoticons: ein Herz und betende Hände. Bei dem Anschlag in Barcelona und einem vereitelten Attentat in der katalanischen Küstenstadt Cambrils starben insgesamt 15 Menschen. Der als Haupttäter beschuldigte Yunes Abouyaaqoub wurde am Montag im kleinen Ort Subirats rund 25 Kilometer westlich von Barcelona von Polizeibeamten erschossen.

(APA/dpa)