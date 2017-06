Fußballnachwuchs zeigt Können

Sportlich startet das Wochenende am Samstag, 11. Juni, ab 14 Uhr mit einem Turnier der U7-Spieler, am Sonntag, 12. Juni finden ab 9.30 Uhr laufend Nachwuchsspiele auf der neuen Sportanlage statt. „Dabei zeigen unsere U9, U10, U11, U12, U14 und U16-Mannschaften, was sie können“, macht FC-Präsident Johann Burtscher Werbung in eigener Sache. Gleichzeitig zeigt der Fußballclub die Arbeit im Nachwuchsbereich auf und informiert über die vielfältigen Aufgaben des Vereins. Die Pfadi Gruppe Thüringen übernimmt die Kinderbetreuung mit Kinderschminken, auch eine große Tombola findet statt. Auch für Bewirtung ist gesorgt.