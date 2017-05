Fußballkrimi im Forach

Dornbirn. Den besten Anlass sich 90 Minuten freiwillig in den strömenden Regen zu stehen, lieferte vergangenes Wochenende wieder einmal der Fußball selbst. Bei einem echten Fußballkrimi lieferten sich der SC Admira und der SC Röthis eine tolle Partie, die an Spannung kaum zu überbieten war. Zahlreiche Torchancen gab es für beide Mannschaften, treffsicherer erwies sich allerdings die Klocker-Elf. Die beiden „Youngster“ Alexander Huber (21. Minute) und Jeremy Thurnher (58. Und 66. Minute) sorgten mit ihren Toren für den Sieg der Dornbirner. Mit einem 3:2 Erfolg sicherten sich die Admiraner wieder den vierten Tabellenplatz in der Vorarlbergliga.

Die Partie gegen den SC Kennelbach am Freitag wurde aufgrund des Wintereinbruchs verschoben. Das Match Kennelbach gegen SC Admira Dornbirn wird nun am Mittwoch, den 10. Mai nachgeholt.