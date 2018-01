Fußball verbindet die Kulturen

Beim Gedächtnisturnier spielte die Nationalität keine Rolle.

Götzis Der FC Krajisnik hat am Samstag in der Mittelschule Götzis sein fünftes Fikret Sulejmanagic Gedächtnisturnier veranstaltet. Hier wurde aber nicht nur Fußball gespielt. „Unser Ziel ist es, alle ethnischen Gruppen Ex-Jugoslawiens zusammenzubringen“, so Amir Beganovic Präsident des FC Krajisnik.