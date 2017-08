Fußball-Star Rooney beendete Nationalteam-Karriere

Sein letztes Spiel für England absolvierte Rooney am 11. November letzten Jahres beim 3:0-Sieg gegen Schottland in der WM-Qualifikation. Der Stürmer des FC Everton habe Nationalteam-Coach Gareth Southgate über den Entschluss informiert. “Es war eine wirklich schwere Entscheidung”, meinte Rooney in einer Aussendung des englischen Verbandes (FA) vom Mittwoch. Eigentlich hätte der Kapitän erst nach der WM in Russland im kommenden Jahr zurücktreten sollen.

(APA/dpa)