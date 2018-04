Österreichs Fußball-Star David Alaba ist "Tiroler": Der 25-jährige FC-Bayern-Profi kaufte in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) ein 3,5 Millionen Euro teures, rund 380 Quadratmeter großes Penthouse.

Dies berichtete die “Tiroler Tageszeitung” am Donnerstag. Alaba begründet damit in Tirol seinen Hauptwohnsitz. Dies bestätigte auch Kirchbergs Bürgermeister, Helmut Berger, der APA. “Jeder, der ernsthaft in Kirchberg leben will, ist uns herzlich willkommen”, zeigte sich Berger über den prominenten “Neuzugang” erfreut.