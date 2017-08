Fußball: Salzburgs EL-Gegner Marseille verlor bei Monaco 1:6

Mbappe (re.) kann das 6:1 kaum glauben - © APA (AFP)

Red Bull Salzburgs Europa-League-Gegner Olympique Marseille hat am Sonntag in der französischen Fußball-Meisterschaft ein Debakel hinnehmen müssen. Auswärts gegen AS Monaco setzte es eine 1:6-Niederlage, wobei der Top-Star des Titelverteidigers gar nicht im Einsatz war. Der angeblich vor einem Wechsel zu Paris St. Germain stehende Kylian Mbappe saß nur auf der Bank.