Royer mit New York Red Bulls im MLS-Play-off out

Die New York Red Bulls sind im Play-off der Major League Soccer (MLS) ausgeschieden. Die New Yorker gewannen ihr Viertelfinal-Rückspiel bei Grunddurchgangssieger Toronto FC am Sonntag auch dank ÖFB-Legionär Daniel Royer mit 1:0 (0:0). Nach einer 1:2-Heimniederlage im Hinspiel war das aber zu wenig.

Der einzige Treffer resultierte aus einem Fernschuss von Royer, den Bradley Wright-Phillips ins Tor abfälschte (53.). Offiziell wurde das Tor dann auch dem Engländer gutgeschrieben. Royer hatte im Hinspiel per Elfmeter getroffen. Der 27-jährige Steirer beschloss seine erste volle Saison in New York mit 15 Pflichtspieltoren. Toronto trifft im Finale der Eastern Conference auf Columbus Crew.