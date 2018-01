Fußball-Legenden zeigten ihr Können

Der FC Koblach gewinnt erstmals das Internationale Altherren-Turnier in der Messehalle.

Den Zuschauern wurde auch dieses Jahr in Sachen Fußballkunst allerhand geboten. In den 35 Spielen erzielten ehemalige Profis und Vorarlberger Fußball-Legenden wie Mathias Mayer, Alex Dorta, Michael Mesa, Rainer Spiegel & Co. 141 Tore. Die Regeländerungen – gespielt wurde ohne Bande auf die normalen Hallenfußballtore – und das Umsteigen auf den Futsalball wurden von allen Mannschaften begrüßt. Die begeisterten Teilnehmer gratulierten dem Veranstalter am Ende für das gelungene Turnier und eine hervorragende Organisation. Einen Dank gab es auch noch für die tollen Warenpreise von Sport Wilhelmer, an alle Sponsoren, den vielen Helfern der Altherren des FC Dornbirn, die die Veranstaltung seit 20 Jahren tatkräftig unterstützen und natürlich dem engagierten Gastro-Team, das sich um das leibliche Wohl der Spieler und Gäste kümmerte. „Erfreulich ist auch, dass sich kein Spieler verletzt hat und die Partien alle sehr fair verliefen. Auch dank unserer beiden Schiedsrichter Thomas Wohlgenannt und Helmut Jabornig, die die 35 Partien problemlos und souverän leiteten“, so Günther Stoß. So dürfte auch für 2019 garantiert sein, dass wieder zahlreiche legendäre „Ländle-Kicker“ fit für die 12. Ausgabe des Fritz-Rafreider-Gedächtnis-Turniers sind.