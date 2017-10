Fussball im Bergdorf feiert 35-Jahr Jubiläum

Übersaxen Seit mittlerweile rund 35 Jahren wird auch in der kleinen Berggemeinde Übersaxen dem runden Leder nachgejagd. Von den Anfängen, als man noch in Bergschuhen spielte bis heute, hat sich allerdings einiges getan.

Als Fussball noch ein Fremdwort war

Dabei war das Wort Fussball in der kleinen Berggemeinde vor den 80er Jahren noch eher ein Fremdwort. Erst mit dem Besuch der Hauptschule in Rankweil kamen die Kinder vom Berg richtig mit der „neuen“ Sportart in Berührung. Begeistert vom Spiel mit dem runden Leder wurde nach Schulschluss dann auch im Dorf weitergespielt und eine ebene Fläche gesucht. Ende der 70 Jahre wurde so die Forderung nach einem Sportplatz in Übersaxen immer größer und so wurde dann auch, mitten im Wald, ein kleiner Schulsportplatz errichtet. Die Begeisterung für Fussball wurde immer größer und so kam es dann am 11. Dezember 1982 auch zur Gründerversammlung des neuen Fussballclubs in Übersaxen.

Auch Nachwuchs kickt am Berg

Bereits ein Jahr nach der offiziellen Gründung des FC Übersaxen wurde auch der neue Sportplatz mit einem großen Eröffnungsturnier eingeweiht. Bereits 1984 erfolgte die Teilnahme an der neuen Hobby Meisterschaft und aktuell nimmt die Kampfmannschaft des FCÜ an der Hobbyliga Vorderland, sowie am Hobbyliga Cup teil. Dreimal wurden die Übersaxner dabei Vizemeister und im Cup war das Team bereits mehrmals erfolgreich. Aber auch im Nachwuhs ist der engagierte Verein tätig und so jagen in Übersaxen rund 60 Kinder in den verschiedenen Altersklassen dem Ball nach.

Große Feier zum Jubiläum

35 Jahre Fussball in Übersaxen gehört auch ordentlich gefiert und so veranstaltet der FC Übersaxen am kommenden Samstag ab 20 Uhr die große FC Party im Dorfsaal. Im Rahmen der Festaktivitäten wird der FC Übersaxen als Veranstalter der Hobbyliga Vorderland auch die Preisverteilung durchführen. Dazu sorgt die Gruppe Zündstoff für ordentlich Stimmung und natürlich ist auch für beste Bewirtung gesorgt. MIMA