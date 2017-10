Fußball-Großkampftag in Alberschwende

Alberschwende. Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage im Kellerduell gegen den FC Pinzgau Saalfelden am vergangenen Samstag steht den Wälder Fußballfans am Donnerstag um 11 Uhr bereits das nächste Regionalligaspiel ins Haus. Zum Start in die Rückrunde gastiert der Hotel am See FC Hard beim FC Sohm Alberschwende. Das Hinspiel endete 1:1.

So viel hatten sich die Alberschwender gegen den Tabellennachbarn aus Salzburg vorgenommen, aber am Ende stand man wieder mit leeren Händen da. Nach einem verhaltenen Beginn beider Teams nach der Devise „Die Null muss so lange wie möglich stehen“ kam die Elf von Trainer Goran Sohm-Milovanovic nach einem Eckball zur Führung durch Christoph Sohm (29.). Mit nur einer Ausnahme – ein Gästestürmer verstolperte den Ball allein stehend – kontrollierten die Wälder fortan das Geschehen auf dem Rasen. 25 Minuten vor dem Ende wurde allerdings der Torschütze zum tragischen Helden. Aufgrund eines Migräneschubs musste er vorzeitig vom Platz, wodurch die Ordnung in der Hintermannschaft nach und nach verloren ging und die bis dahin harmlosen Gäste zu zwei Toren, das letzte in der Nachspielzeit, kamen.

Somit liegen die Alberschwender mit acht Zählern noch immer am Tabellenende. Gegen Hard, das zuletzt in Wörgl mit 1:4 die Segel streichen musste und auf Rang 14 liegt, ist Gebhard Gmeiner gesperrt. Hinter dem Einsatz von René Fink, der sich am Samstag beim Aufwärmen verletzte, steht ein großes Fragezeichen.

Im Anschluss an das Regionalligaderby gehen noch zwei weitere Spiele über die Bühne. Um 13.15 Uhr stehen sich in einem Nachtragsspiel der 3. Landesklasse die 1b-Teams aus Alberschwende (3.) und Röthis (2.) gegenüber, danach sind ab 15.15 Uhr die Damen gegen die SPG Höchst/Lustenau im Einsatz. Während und zwischen den Partien findet übrigens im Clubheim eine Schlachtpartie satt.

Trainerstatement Goran Sohm-Milovanovic, FC Sohm Alberschwende:

„Die unglückliche Niederlage gegen Pinzgau Saalfelden müssen wir abhaken. Wir werden uns gegen Hard so teuer wie möglich verkaufen. Die Pechsträhne muss ja schließlich einmal enden.“