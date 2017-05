Fußball: Altachs Zech fällt auf vorerst unbestimmte Zeit aus

Der kurzzeitig bewusstlose Zech wurde ins Krankenhaus St. Pölten gebracht, am Montag konnte er dieses verlassen. - © APA/HANS PUNZ

Benedikt Zech wird dem SCR Altach nach seiner im Bundesliga-Spiel am Samstag in St. Pölten erlittenen Kopfverletzung auf vorerst unbestimmte Zeit fehlen. Das Heimspiel gegen die Wiener Austria am Sonntag wird der Verteidiger jedenfalls fix versäumen.