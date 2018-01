Furioses Faschingskonzert gefeiert

Am Freitag fand im Pförtnerhaus das Faschingskonzert der Musikschule Feldkirch statt. Butzvarruckt verkleidete Schülerinnen und Schüler zeigten ihr Können am Instrument.

FELDKIRCH Auf einem furiosen Faschingskonzert ließen sich die Musikschüler feiern und bewiesen, dass sie auch in bunten Faschingskostümen bravurös musizieren. Der furiose Auftritt startete mit dem Gruselsong und dem Gruseltango von Werner Beidinger : „Wir kleben die Geister mit Tapetenkleister an ihre Füße fest“, sangen die Kinder der Volksschule Levis als Fledermäuse und Geister und wurden dabei von den Ministrings der Musikschule in ihren Vampirkostümen begleitet.

So schmierten sie den Boden ein, und einen hörte man schreien. Auf die düsteren Vampire folgten die paradiesischen Querflöten der Klasse Christine Jakobs mit „The little negro“ von Claude Debussy .

Es folgten „Heidi´s Pipeline“, das „Trio Tricolor“ und die „T-Bone breakers“ in ihren schrillen Frisuren, die zum Rhythmus von Cool and the Gang gekonnt musizierten. „Fiddle and Stomp“ von James McLeod wurde von den Streichern „Streichenfelder“ schwungvoll unter der Leitung von Agnes Teglas und Walter Tiefenthaler musiziert. Auch der „Walzer der Wölfe“, „Rum and Coca Cola“, „Balloon Party“, „Surfin´USA“ und der Clog Dance von Jan de Haan passten perfekt in das Faschingsprogramm.