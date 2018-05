Funkstreife 6 feiert Geburtstag!

Mit 3 Konzerten feiert die Funk & Soul Coverband das 10- jährige Bestehen.

Funkstreife 6 steht seit 2008 für fetten Groove, starken Beat & guten Sound auf der Bühne. Bandleader Mark Holzmaier an der Stromgitarre & seine Kumpanen covern souverän Hits von Stevie Wonder, Simply Red, den Blues Brothers u.v.m.

Carina Comper, die neue Sängerin der Funkstreife, gibt am Donnerstag,

den 14. Juni, im Lustenauer Gasthaus am Rohr ihren Einstand an der Front. Am Freitag,den 15. Juni, ist die Funkstreife im Rahmen der Jubiläumstour zu Gast im Schlachthaus Dornbirn. Einen echten Leckerbissen erwarten die Fans am Freitagabend, des 24. Augusts, bei Sommer.Lust am Platz.

Ortsmarketing Lustenau engagierte Funkstreife 6, um gemeinsam mit der Band zu feiern. Hier schalten Carina Comper & Co endgültig das Blaulicht ein und werden das Publikum garantiert bestens unterhalten.