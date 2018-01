Funke-Gruppe blitzte im "Krone"-Streit vor Höchstgericht ab

Die Funke Gruppe als Miteigentümer der "Kronen Zeitung" ist beim Schweizer Höchstgericht in Sachen "Krone" abgeblitzt, das ist nun schwarz auf weiß auf der Homepage des Bundesgerichts zu lesen. Dieses wies die Funke-Beschwerde gegen eine Entscheidung des ebenfalls in der Schweiz ansässigen "Krone"-Schiedsgerichts ab. Die Causa zieht sich seit Jahren, als die Deutschen "Krone"-Verträge kündigten.

Das Schweizer Bundesgericht entschied bereits Ende November 2017, wie der “Standard” im Dezember berichtete. Am Donnerstag endete die Sperrfrist für die Entscheidung, und sie wurde in anonymisierter Form auf der Gerichtshomepage veröffentlicht. Der APA liegt zudem eine nichtanonymisierte Fassung vor.

In dem Urteil ist die Geschichte der Causa in all ihren Facetten nachzulesen: 2014 kündigte die Funke Gruppe die dereinst zwischen Hans Dichand und der WAZ getroffenen Vereinbarungen – die ursprünglich aus 1987 stammende sogenannte “Rahmenvereinbarung” als auch die Mediaprint-Vereinbarung aus dem Jahr 1988. Dichands Erben – der Zeitungsgründer war 2010 verstorben – erklärten diese Kündigungen für nichtig, die Funke Gruppe ging vor das Schiedsgericht.