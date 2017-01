Fundierte Ausbildung – fundierte Zukunft

„Die Lehrlingsausbildung ist in unserem Unternehmen eine wichtige und unerlässliche Säule in der langfristigen Planung“, sagt Barbara Penz, Lehrlingsbeauftragte bei Metro. „Und was uns besonders wichtig ist: Unsere Lehrlinge sind vom ersten Tag an voll ins Team integriert“, beschreibt Penz die gelebte Unternehmenskultur im größten österreichischen Handelsunternehmen im „Cash & Carry“-Bereich.

Ausbildung im Rotationssystem

Zwei unterschiedliche Ausbildungen werden bei Metro österreichweit angeboten: zum einen die Lehre zum/zur Großhandelskaufmann/-frau, zum anderen zum/zur Bürokaufmann/-frau. Beide Lehren dauern drei Jahre und laufen in einem Rotationssystem ab. Damit ist gewährleistet, dass die jungen MitarbeiterInnen alle Stationen im Unternehmen durchlaufen.

Die Lehrlinge lernen sämtliche Abläufe des Großhandels kennen und werden an allen wichtigen Stationen eingesetzt. Das beginnt beim Kundenempfang und geht über die Regalbetreuung, die Warenpräsentation und das Bestellwesen bis hin zur Kassa. Zusätzlich wird bei Metro großer Wert auf Sortiments- und Produktwissen gelegt.

Unterstützung vom ersten Tag an

Neben dem Job im Markt und der Berufsschule besuchen die Metro-Lehrlinge in jedem der drei Ausbildungsjahre sogenannte Lehrlingscolleges. Dort setzen sich die Jugendlichen ganz intensiv mit ihrer Persönlichkeit und mit unterschiedlichsten Arbeitssituationen auseinander. Zusätzlich erarbeiten die Metro-Ausbildner in regelmäßigen Lehrlingsmeetings spezielle Projekte oder Themenschwerpunkte. Die Lehrlingsmeetings dienen dazu, die BerufsanfängerInnen stark organisatorisch einzubinden und bei ihrer Karriere bei Metro vom ersten Tag an zu unterstützen.

„Wir haben viele Mitarbeiter mit sehr langen Firmenzugehörigkeiten. Dieses enorme Fachwissen wollen wir erhalten und unsere Lehrlinge sollen davon profitieren. Wir legen großen Wert auf eine gute Mischung an intern entwickelten und extern ausgebildeten Führungskräften“, beschreibt Penz den Metro-Zugang. Bereits heute gibt es zahlreiche Kollegen in Führungspositionen, die ihre Karriere mit einer Lehre bei Metro begonnen haben.

45 neue Jobs im Herbst 2017

Derzeit beschäftigt Metro 120 Lehrlinge in beiden Ausbildungsschienen. Bereits ab Jänner startet die Suche nach engagierten Kräften. Und schon jetzt steht fest, dass im Herbst 2017 wieder 45 neue Jobs an junge Menschen vergeben werden.