Fund von 550 Kilo Cannabis in Bayern präsentiert

Es handelt sich um den zweitgrößten Fund aller Zeiten in Bayern - © dpa

Eine halbe Tonne sichergestelltes Marihuana haben der deutsche Zoll und die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch in München präsentiert. Es handle sich um den zweitgrößten Fund der vergangenen Jahre in Bayern, sagte der Präsident des deutschen Zollkriminalamts, Norbert Drude. 2013 hatten Beamte in der Nähe von Nürnberg 625 Kilo Marihuana beschlagnahmt.