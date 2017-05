Fulminantes Muttertagskonzert

Insgesamt 52 Musiker spielten an diesem Abend für das zahlreiche erschienen Publikum auf und beweisen ihr Können in Sachen Blasmusik. Doch zunächst hatte das Jugendorchester von Bartholomäberg seinen großen Auftritt mit zwei Stücken zeigten die jungen Musiker, dass sich die Harmoniemusik Bartholomäberg unter der Leitung von Obfrau Gabi Ganahl keineswegs Sorgen zu machen braucht.

Nachwuchsarbeit

Zwischen den zwei hervorragend präsentierten Musikstücken durften die Verantwortlichen der Harmoniemusik Bartholomäberg – darunter auch die seit Jänner neue Jugendreferentin Magdalena Maier – gleich zwanzig Jungmusikern ihre Leistungsabzeichen überreichen. So erhielten ihre Urkunden und Anstecknadeln an diesem Abend Johann Frast, Lukas-Felix Koch, Maria Fritz,Mia Emmert, Roman Wachter, Sophia Ganahl, Philipp Radebner, David Zudrell, Alina Haas, Elena Peter, Elias Ganahl, Magdalena Frast, Serafin Fritz, Leander Wachter, Noah Fedele, Bert Foppen, Johannes Battlogg, Lukas Maier und Nele Emmert. Anschließend betraten die Musiker der Harmoniemusik Bartholomäberg die Bühne und spielten vier fulminante Stücke.

Aufwändig

Der musikalische Leiter Matthias Vallaster hatte es einmal mehr verstanden „seine Musiker“ perfekt auf diesen Auftritt vorzubereiten, sodass ein Hörgenuss für alle Besucher garantiert war. Und auch das Motto des diesjährigen Konzerts „Was das Blut für den Menschen, ist das Wasser für die Erde“ wurde durch die Musikstücke unterstrichen. Denn gerade im zweiten Teil des Konzerts gab es mit „Moby Dick“, „Fluch der Karibik“, „Das große Wasser“ oder „Singing in the rain“ Bezüge zum Wasser. Und so honorierte das Bartholomäberger Publikum die Leistungen der Musiker mit einem großen Applaus am Schluss der Darbietung, bevor man zu gemütlichen Teil des Abends überging.