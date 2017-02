Fulminanter Schikurs-Abschluss

Spannendes Abschluss-Schirennen des Schikurses - © Henning Heilmann

Gurtis. (he) An zwei Wochenenden führte der Schiklub Frastanz einen Schikurs auf Gurtis in verschiedenen Leistungsstufen durch. Auf dem spannenden Abschlussrennen zeigten die Schülerinnen und Schüler des Schikurses, was in Ihnen steckt.