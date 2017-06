Fulminanter Auftakt zur Sommer.Lust

Lustenau. Eine laue Sommernacht, begabte Musiker auf der Bühne, kühle Drinks und heiße Rhythmen, das kann nur bedeuten, dass in Lustenau wieder ausgiebig der Sommer gefeiert wird. Von 23. Juni bis 8. September veranstaltet die größte Marktgemeinde Österreichs jeden Freitagabend ein besonderes Live-Konzert am Kirchplatz. Insgesamt 12 Bands aus den verschiedensten Musikgenres sorgen für super Stimmung am Platz. Zum Auftakt präsentierte sich die Rheintalische Musikschule.

Für jeden Musikgeschmack etwas dabei

Von Partyhits aus den letzten vier Jahrzehnten, Bigband-Sound, Rock’n‘Roll bis hin zu Blues and Soul steht alles auf dem Programm. Am Freitagabend starteten die Musiker der Rheintalischen Musikschule mit fetzigem Sound in die Sommer.Lust. Das Open Air-Konzert am Kirchplatz ist einer der Höhepunkte der Musikschultage, an dem die Akteure mit allem auftrumpfen, was sie zu bieten haben. Eröffnet wurde der Abend von ca. 80 Jugendlichen aus den vier ersten Klassen und der Schulband der Mittelschule Kirchdorf. Anschließend rockten Sologitarristen und Workshopbands der Rheintalischen Musikschule den Platz und heizten dem begeisterten Publikum ordentlich ein.

Das komplette Sommer-Programm ist im Online-Veranstaltungskalender auf www.lustenau.at/marketing zu finden.