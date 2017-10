Fulminante Wahl der Miss Curves 2017

Hohenems. Der vergangene Freitagabend stand ganz im Zeichen der weiblichen Kurven. Zu Beginn der Wahl zur Miss Curves 2017 war Judith Obwegeser noch im Besitz der begehrten Krone und gleichzeitig hatte sie im elterlichen Hotel Café Lorenz alles für die glitzernde Abendveranstaltung vorbereitet. Pünktlich um 17.00 Uhr trudelten Sponsoren, geladene Gäste, Fanclubs der Missen und Schaulustige ein, um die Show hautnah miterleben zu können. Als Hauptveranstalter zeichnete Martin Schiefert verantwortlich, der erfahrene Fotograf und Leiter einer Modelagentur hat einen ganz einfachen Leitsatz: „Jede(r) kann schön sein!“

Körpergewicht 60+

Die insgesamt 26 Anwärterinnen für die Krone der Miss Curves 2017 hatten ein hartes Programm hinter sich, als sie am Freitagabend den Gang über den roten Teppich wagten. Kleider aussuchen, Outfits anpassen, Make up und immer wieder Catwalk-Training mit Adrian, der den Mädels den richtigen Hüftschwung zur rechten Zeit und das Laufen in Highheels beibrachte. Martin Schiefert hat schon viel gesehen in der Branche und findet, dass die gängigen Modelfiguren ja zwar ganz schön sind, es jedoch weit mehr Frauen gibt, die das vermeintliche Ideal nicht erfüllen und mit ihren Kurven dennoch sexy und schön aussehen. Die Idee war geboren, sich den etwas fülligeren Figuren zuzuwenden und der Erfolg mit der ersten Miss Curves Wahl im vorigen Jahr gab ihm recht. Mr. Ugly wurde regelrecht überschüttet mit Anfragen und das nicht nur aus dem Ländle, sogar aus Wien war eine Teilnehmerin angereist, um an der Wahl teilzunehmen.

Showspektakel im Lorenz-Garten

Die Outfits der Missen stammten von Charisma und Ully Plus Fashion, die Moderation der Show hatte Arzu übernommen, die professionell durch den Abend führte. In der Jury eine hochkarätige Truppe Laufstegerfahrener Damen: Judith, Lilia, Sarah, Lidija und Shayan machten es sich nicht leicht und hatten nach jedem Durchgang die Qual der Wahl. Das Rahmenprogramm war, wie der Anlass, feurig und prickelnd – die Feuershow von Egon Rusch begeisterte das Publikum ebenso, wie die Modeshow von Charisma. Dann war es soweit, die Krone wurde feierlich von der amtierenden Miss an die Siegerin übergeben: Die neue Miss Curves heißt Lima Darling und wird nun bis zur Wahl im nächsten Jahr stolz die Krone und ihre Rundungen repräsentieren.