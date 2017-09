Fukushima-Katastrophe: Gericht sieht Schuld beim Betreiber

Zerstörter Reaktor-Block in Fukushima - © APA (AFP/TEPCO)

Für die Atom-Katastrophe von Fukushima ist nach einer Gerichtsentscheidung hauptsächlich der Betreiber des Atomkraftwerks verantwortlich, nicht der japanische Staat. Das Bezirksgericht in Chiba bei Tokio entschied am Freitag, dass die Betreibergesellschaft Tepco an eine Gruppe von 42 Klägern umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro Entschädigung zahlen muss.