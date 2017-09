Fürth-Trainer Buric: “Verbarrikadieren und Videos schauen”

Damir Buric bei seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt - © APA (dpa)

Nach seiner überraschenden Verpflichtung als Trainer der SpVgg Greuther Fürth will sich Ex-Admira-Coach Damir Buric so schnell wie möglich auf die 2. deutsche Fußball-Bundesliga einstimmen. Zur Vorbereitung auf das nächste Spiel am Sonntag gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf sagte der Kroate, er werde sich “stundenlang verbarrikadieren und Videos schauen”.