Für zwei Drittel der Österreicher ist Bier Teil der Kultur

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes “market” bei 3.000 Personen für das am Samstag in Wien präsentierte Buch “Bierbusiness – Was die Branche denkt”.

Dessen Autoren erforschten auch bei den Biertrinkern, was ihre Entscheidung beim Kauf am stärksten beeinflusst. 72 Prozent nannten, “dass es ein Bier aus meiner nächsten Umgebung ist”. An zweiter Stelle kommt mit 72 Prozent, “dass ich dieses Bier schon oft getrunken habe”. Für 57 Prozent zählt auch, dass sie die Brauerei schon selber besichtigt haben. Regionalität schlägt demnach den ökologischen Aspekt. Denn nur für 26 Prozent ist es wichtig, dass es sich um ein Bio-Bier handelt.

