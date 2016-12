Für warme Bäuche sorgen

Feldkirch. (etu) Der Verein „Weihnachtsengel – lässt Träume wahr werden“ unterstützt Kinder und Familien im Ländle mit Geschenken und alltäglichen Dingen. In diesen Zeiten ist das Bedürfnis nach Menschlichkeit und Liebe besonders groß. Und Weihnachten ist eine Zeit, in der wir mehr als sonst unsere Herzen für solche Bedürfnisse öffnen.

Martin Häusle und Christoph Müller organisierten vor der Dogana Feuerzangenbowle und heiße Suppe. Die Zutaten und Materialien stellten die Dogana-Geschäftsführer kostenlos zur Verfügung. Insgesamt erwirtschafteten die beiden 1250 Euro – diese Einnahmen fließen zur Gänze in die Aktion „Weihnachtsengel“.

Alle Infos zum Verein Weihnachtsengel unter www.weihnachtsengel.com