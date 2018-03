Für unsere Umwelt: Flurreinigung in Gisingen

Einsatz der Vereine beim „Frühjahrsputz“ ungebrochen hoch.

Feldkirch-Gisingen Bewaffnet mit grünen und schwarzen Müllsäcken sowie Schutzhandschuhen und Greifzangen hieß es vergangenen Samstag auch in Feldkirch wieder „Für a subers Ländle“. Über 50 Personen beteiligten sich allein in Gisingen bei der Landschaftsreinigung, die in mehreren Gruppen das Ortsgebiet auf Müll und Unrat durchforsteten. Organisiert werden die Frühjahrsputzaktionen von den jeweiligen Ortsvorstehern. In Gisingen koordinierte OV Peter Stieger die Flurreinigung: „Es ist bemerkenswert, wie die Vereine bei solchen Aktionen zusammenarbeiten und sich für ein schönes Landschaftsbild einsetzen.“