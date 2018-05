Für RHC Dornbirn geht es schon um Alles

Kommendes Wochenende sind gleich beide Herren-Teams des RHC Dornbirn bei den Löwen in Villach im Einsatz.

Die Draustädter, die sich letzten Sommer leider dazu entschieden haben nicht mehr an der italienischen Serie B teilzunehmen, präsentieren heuer einen stärkeren Kader als im Vorjahr. Torhüter Tobias Suntinger ist nach einer Auszeit wieder an Bord. Eine enorme Verstärkung dürfte auch der Ex-Spieler Martin Schmahl vom RSC Cronenberg für die „Red Lions“ sein, den es beruflich nach Österreich verschlagen hat. Das letzte Mal schnürte er die Rollschuhe 2015 für Cronenberg und sammelte in seinen Löwen-Jahren acht deutsche Meistertitel sowie sieben Pokalsiege.