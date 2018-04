Für Ministerin Köstinger sind "Eigenmarken großes Problem"

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßt den jüngsten Vorstoß der EU-Kommission zum Schutz der Bauern gegen unfaire Handelspraktiken. Beim EU-Agrarrat am Montag in Luxemburg sei der Vorschlag von allen EU-Staaten positiv aufgenommen worden, sagte Köstinger der APA. Das "große Problem" seien aber die zunehmenden Eigenmarken der Handelsketten.

“Wir sehen nicht erst seit Kurzem das Problem der Übermacht der Handelsketten”, sagte Köstinger. “Millionen von landwirtschaftlichen Betrieben stehen wenigen Industriebetrieben und noch wenigeren Handelsketten gegenüber.” Die Marktkonzentration führe in vielen Fällen zu unlauteren Geschäftspraktiken. Dadurch würden europäische Hilfs-Mechanismen bei Marktkrisen nur bedingt wirken. In der Milchkrise 2015 habe die EU fast eine Mrd. Euro an Hilfen in die Märkte gepumpt, “die nahezu wirkungslos waren”, sagte Köstinger. “Wenn die Preise steigen, dauert es Monate, bis die Erzeuger dies am Abrechnungszettel sehen. Wenn die Preise sinken, ist das am nächsten Tag schon sichtbar.”