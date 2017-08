Für Drozda sind Differenzen im SPÖ-Wahlkampfteam abgehakt

Die Personalia innerhalb der SPÖ bezeichnete Drozda als “relativ irrelevant”. Den Rücktritt von Stefan Sengl als Kampagnenmanager begründete der Kanzleramtsminister neuerlich mit privaten Gründen wegen eines Krankheitsfalls in der Familie. Am Parteirat am vergangenen Donnerstag sei “ein Ruck durch die Partei” gegangen, die Veranstaltung habe einen Motivationsschub gebracht.

Die Rollenverteilung im Wahlkampfteam der SPÖ mit Parteichef Christian Kern an der Spitze sei klar, betonte Drozda. Die Verantwortung für die Kampagne trage Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler. Gerüchte, wonach auch Niedermühlbichler seinen Job hinwerfen wollte, bezeichnete Drozda als “vollkommen absurd”. Zu seiner eigenen Rolle im Wahlkampfteam sagte der Kanzleramtsminister, er werde dort sein, wo er gebraucht werde. “Ich bin derjenige, der im Maschinenraum sitzt.”

Zu den von der SPÖ formulierten Koalitionsbedingungen einer Wertschöpfungsabgabe und einer Erbschaftssteuer, die sowohl ÖVP als auch FPÖ ablehnen, wies Drozda die Darstellung zurück, dass sich die SPÖ damit ihren Spielraum einenge. Es gehe der SPÖ darum klarzumachen, wofür sie steht. Ob man diese Forderungen umsetzen könne, würden die Koalitionsverhandlungen zeigen. Die Ergebnisse könnten erst nach Abschluss bewertet werden.

(APA)