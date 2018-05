Für die allerbeste Mama der Welt!

Bereits diesen Sonntag, 13. Mai, ist Muttertag – höchte Zeit also, sich auf die Suche nach dem passenden Geschenk zu begeben. In Bludenz wird man in den zahlreichen Fachgeschäften mit ihren vielen Geschenkideen mit Sicherheit fündig.

Dekorative Herzen, floristische Frühlingsboten und vieles mehr. Bei einem gemütlichen Bummel durch die Straßen und Gassen der Bludenzer Innenstadt wird schnell klar, dass die städtischen Betriebe bereits voll in Muttertagsstimmung sind. Und das vollkommen zu Recht, denn der Ehrentag für alle Mamas steht unmittelbar bevor. Bereits diesen Sonntag, 13. Mai, ist es so weit. Höchste Zeit also, das passende Geschenk für den liebsten Menschen auf der Welt zu besorgen. Wer bisher noch nichts Passendes gefunden hat und immer noch auf der Suche nach dem richtigen Geschenk für alle Mamas, Omas oder Uromas ist, der ist in der Alpenstadt genau an der richtigen Adresse. Denn hier findet sich eine große Auswahl an Fachgeschäften, die mit ihren vielfältigen Geschenkideen bestens für den bevorstehenden Ehrentag gewappnet sind.

Blumen Günter Frick

So etwa „Blumen Günter Frick“ in der Wichnerstraße. Bereits vor dem Geschäft wird der Kunde von einem Meer an bunten Frühlingsboten willkommen geheißen. Passend zum Anlass findet sich aktuell ein vielfältiges Angebot an Deko-Arrangements. Herzen in diversen Materialien und Größen prägen die kunstvoll arrangierten Bouquets und Topfpflanzen. „Arrangements mit Orchideen liegen derzeit voll im Trend“, verrät Madlen Zuchetto. „Ein echter Klassiker sind natürlich rote Rosen“, fügt sie einen weiteren Tipp an.

Uhren & Schmuck Müller

„Herzen gehören einfach zum Muttertag“, findet auch Petra Müller vom gleichnamigen Schmuckgeschäft in der Mühlgasse. Von Uhren bis Anhängern, derzeit findet sich eine große Auswahl an ähnlich geformten Schmuckstücken. Während man mit Perlen immer auf der sicheren Seite ist, sind aktuell auch Blume-des-Lebens- bzw. Lebensbaum-Anhänger besonders gefragt, weiß die Fachfrau. Auch die sogenannten Trollbeads-Armbänder, die mit individuellen Anhängern zusammengestellt werden können, eignen sich laut Müller perfekt als Muttertagsgeschenk.

Boutique Giorgia

Auch drei Häuser weiter setzt man zum Muttertag auf modische Akzente. In der Boutique Giorgia findet sich ebenfalls einiges, das Damenherzen höherschlagen lässt. Egal ob Taschen, luftige Jacken, Kleider, Tops oder Hosen, das Motto in diesem Frühjahr und Sommer lautet „Mut zur Farbe“, weiß Tajana Mörtlitsch. Knallig bunt muss es heuer sein und im Idealfall mit einem ordentlichen Mustermix – denn von Animalprint bis Camouflage ist heuer alles erlaubt.

Reutterer Schuhe