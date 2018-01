Fünfter Sieg hintereinander in NBA für Toronto

Erst nach 53 Minuten ist in der Nacht auf Dienstag (MEZ) der fünfte Sieg der Toronto Raptors hintereinander festgestanden. Die Kanadier setzten sich in der NBA-Begegnung bei den Brooklyn Nets 114:113 n.V. durch. DeMar DeRozan erzielte 35 Punkte und sorgte auch für die Entscheidung.

Die Kanadier hätten den Sieg schon in der regulären Spielzeit fixieren können, mussten nach einer 107:102-Führung in der Schlussminute des vierten Abschnitts aber noch den Ausgleich hinnehmen. In der an Punkten armen Overtime (7:6 für Toronto) war es DeRozan, der bei noch 26,1 Sekunden auf der Uhr zum Ausgleich traf, dabei gefoult wurde und auch den daraus resultierenden Freiwurf verwandelte. In der Defensive schier unüberwindbar war Serge Ibaka, der nicht weniger als sechs blockierte Würfe verzeichnete.